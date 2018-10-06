ريال مدريد يتلقى هزيمة قاتلة أمام ألافيس في الدوري الإسباني (فيديو)

سقط ريال مدريد في فخ الهزيمة، بعد الخسارة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف في الوقت القاتل، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

سجل مانو جارسيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.

الدوري الاسباني | الافيس 1 × 0 ريال مدريد | هدف اول الافيس د95 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/6KinUIUTkm — G (@OOYY1101) October 6, 2018

عجز العملاق المدريدي عن تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي، ونال خسارته الثانية هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة، بينما رفع ألافيس رصيده إلى نفس العدد من النقاط، ليزاحم الريال وبرشلونة على صدارة جدول المسابقة.

في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، أخطأ تيبو كورتوا في الخروج للإمساك بركلة ركنية لتصل الكرة إلى رأس مانو جارسيا، ليسدد في الشباك الخالية، ويقتنص أصحاب الأرض فوزًا ثمينًا في وقت قاتل، بينما واصل ريال مدريد الغرق في سلسلة نتائجه السلبية.