هدف مباراة ريال مدريد وألافيس.. مانويل جارسيا يسجل في شباك الملكي (فيديو)

سجل مانويل جارسيا الهدف الأول لفريق ألافيس في شباك ريال مدريد، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب “مينديزوروزا” ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

الدوري الاسباني | الافيس 1 × 0 ريال مدريد | هدف اول الافيس د95 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/6KinUIUTkm — G (@OOYY1101) October 6, 2018

ويسعى ريال مدريد إلى استعادة بريقه في مباراة اليوم، بتحقيق الفوز، بعدما خسر الفريق الملكي أمام إشبيلية بثلاثية نظيفة، وتعادل سلبيًا مع أتلتيكو مدريد في المباراتين الماضيتين بمسابقة الدوري الإسباني، قبل أن يخسر أمام سيسكا موسكو الروسي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويخشى ريال مدريد الفشل بتحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بالمسابقة، وسط أسوأ انطلاقة هجومية للفريق الملكي منذ 8 سنوات.

وتمكن ريال مدريد من تسجيل 17 هدفًا حتى الآن خلال الموسم الحالي 2018-2019 بمختلف المسابقات، وهو ما يشير إلى أنه المستوى الهجومي الأسوأ للفريق منذ ثماني سنوات، إذ اعتاد الفريق الملكي على إحراز ما لا يقل عن 20 هدفًا في كل موسم قبل فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر.