هل يقف ريال مدريد خلف اتهام كريستيانو رونالدو باغتصاب فتاة أمريكية؟‎

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، يتهم ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني بالوقوف وراء إثارة قضية اغتصاب فتاة أمريكية، تعود أحداثها إلى العام 2009.

وغادر رونالدو (33 عامًا) ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو الماضي، مقابل 117 مليون يورو، بعد 9 مواسم مع الفريق الملكي.

ونقل موقع “فوتبول إيطاليا” عن صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية أن رونالدو يتهم ريال مدريد بالوقوف وراء اتهامه باغتصاب فتاة أمريكية تدعى كاثرين.

وأشارت الموقع إلى أن رونالدو مقتنع بأن كل شيء يحدث معه، مثل عدم فوزه بالجوائز الفردية هذا العام ومزاعم الاغتصاب، والبطاقة الحمراء نالها أمام فالنسيا، والرعاة الذين يهربون، هي مؤامرة يقوم بها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وسجل رونالدو 450 هدفًا مع ريال مدريد (الهداف التاريخي للفريق)، وقاده للتتويج بلقبين في الدوري الإسباني و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية والعالمية.

كما فاز رونالدو مع ريال مدريد بـ 4 جوائز من الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لكن جائزة The Best للعام 2018 ذهبت على الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

ويتردد أن رونالدو غادر ريال مدريد لشعوره بأن النادي لم يدعمه في قضية تهربه من الضرائب، إلى جانب أن إدارة ريال مدريد مصرّة أن الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو هو أفضل لاعب في تاريخ الفريق.

ويرى رونالدو أنه خسر جائزة The Best لصالح مودريتش بتأثير من فلورنتينو بيريز.

وقررت شركة “EA Sports” العالمية المختصة في ألعاب الفيديو وتحليل البيانات المتعلقة بكرة القدم إزالة صورة رونالدو من موقعها على شبكة الإنترنت، بعد دعاوى الاغتصاب المزعومة بحقه.

ودافع يوفنتوس عن رونالدو من خلال بيان رسمي ونفى واقعة الاغتصاب تمامًا.