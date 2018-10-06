موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفًا على منافسه ديبورتيفو ألافيس، اليوم السيت، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، على ملعب مينديزوروزا.

وتقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت حسن العيدروس.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الذي غاب عنه في آخر 3 مباريات، إذ خسر 0/3 أمام إشبيلية، ثم تعادل سلبيًا مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وأخيرًا خسر 0/1 أمام سيسكا موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا.

ويملك ريال مدريد 14 نقطة من 7 مباريات، ويقع في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، ويتأخر بفارق الأهداف عن منافسه برشلونة المتصدر.

وأعلن جولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق الملكي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كورتوا، كاسيا.

الدفاع: فاران، راموس، ناتشو، فاييخو، أودريوزولا وريجيلون.

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش، أسينسيو، سيبايوس ويورينتي.

الهجوم: بنزيما، بيل، ماريانو، لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.