ريال مدريد يفاضل بين نيمار وإدين هازارد وبول بوغبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن إدارة ريال مدريد تفكر في تدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل، بعد البداية المتواضعة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب جولين لوبتيغي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، يفكر في تدعيم المشروع الجديد بلاعبين من طراز رفيع، وسيعمل على التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان، أو إدين هازارد من تشيلسي، أو بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وفشل ريال مدريد في التعاقد مع نجم كبير في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، رغم أنه باع البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تواجد إيسكو وماركو أسينسيو وداني سيبايوس وغاريث بيل، لم يعد كافيًا لقيادة ريال مدريد لمواصلة المجد والتوهج.

ولفتت الصحيفة الكتالونية، إلى أن بوغبا ربما لم يعد مرغوبًا من طرف برشلونة، الذي لن يجد المال الكافي للتعاقد مع اللاعب، خاصة أن فريقه مانشستر يونايتد سيطلب مقابلًا كبيرًا للتخلي عنه، في حين أشارت إلى أن هازارد لاعب تشيلسي صرح بشكل مستمر، أنه يريد اللعب في إسبانيا، وهذا حلم بالنسبة له، بينما تتواصل التقارير التي تتحدث عن رغبة ريال مدريد في ضم نيمار من باريس سان جيرمان.

ولم يحقق ريال مدريد الفوز في آخر 3 مباريات، وخسر أمام سيسكا موسكو الروسي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، لكنه يتساوى مع برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.