ضربة قوية لريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو أمام نادي برشلونة

تلقى ريال مدريد ضربة قوية بإصابة الظهير الأيمن الدولي داني كارفاخال خلال الخسارة بهدف نظيف أمام سيسكا موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي الملكي غياب كارفاخال عن مباراة ألافيس في الليغا يوم السبت المقبل، لكن من المرجح أن تطول فترة غيابه إثر إصابته في ربلة الساق.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن المؤشرات ترجح غيابه عن الملاعب فترة طويلة قد تصل إلى أربعة أو خمسة أسابيع، ما يعني عدم لحاقه بالكلاسيكو أمام برشلونة في 28 من الشهر الحالي.

ومن المرجح أن يكون الدولي الإسباني الاخر ألفارو أودريزولا البديل المناسب لكارفاخال، خاصة وأن إصابته ليست الأولى له هذا الموسم.

وتعرض اللاعب لإصابة قبل ثلاثة أسابيع أبعدته عن مواجهة إسبانيول في الدوري المحلي قبل أن يغادر ملعب لوغنيكي الذي استضاف مباراة سيسكا موسكو يوم الثلاثاء الماضي، للإصابة وشارك بدلًا منه أودريزولا.