محكمة كرواتية ترفض اتهام مودريتش نجم ريال مدريد بالشهادة الزور

قضت محكمة كرواتية، يوم الأربعاء، برفض دعوى تتهم لوكا مودريتش، لاعب وسط منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسباني، بالشهادة الزور خلال محاكمة جنائية.

وذكرت المحكمة الجنائية في زغرب في رسالة لـ”رويترز”، عبر البريد الإلكتروني، أنها رفضت الاتهام الذي وجَّهه المدعي العام الكرواتي في مارس/ آذار الماضي لكنَّها لم تذكر حيثيات الحكم.

ويمكن لمكتب المدَّعي العام الطعن على القرار.

وأدلى مودريتش بشهادته العام الماضي خلال محاكمة تتعلق بمسؤول ضريبي وثلاثة من كبار المسؤولين السابقين ينتمون لنادي دينامو زغرب لكرة القدم بمن فيهم المدير التنفيذي السابق زدرافكو ماميتش بشأن تواريخ توقيعه على ملاحق عقوده الاحترافية التي تنظم الشق المالي في التعاقد.

وذكر مكتب المدعي العام في يونيو/ حزيران 2017 أنه يحقق مع مودريتش، الذي نال جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 الشهر الماضي، فيما يخص الشهادة الزور.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تم الحكم على ماميتش بالسجن لست سنوات ونصف السنة عقب وقت قصير من سفره للبوسنة حيث يعيش حاليًّا. كما تم الحكم على المسؤولَيْن الاثنين الآخرَين في نادي دينامو والمسؤول الضريبي بالسجن. ونفى الجميع ارتكاب أيّ مخالفات وقالوا “إنهم سيطعنون على الحكم”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السبب في رفض المحكمة توجيه تهمة الإدلاء بشهادة الزور لمودريتش هو أنه اتهام “سابق لأوانه” لأنه أثير قبل صدور القرار النهائي للمحكمة في قضية التهرب الضريبي.

وسيظل الحكم النهائي في القضية مع إيقاف التنفيذ حتى تنتهي إجراءات الطعن.