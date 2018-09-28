قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. مودريتش يشكو عدم حصوله على إجازة كافية

قال النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الحاصل على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم 2018 (The Best) اليوم الجمعة إنه لم يبلغ بعد قمة لياقته البدنية، بعد حصوله على 3 أسابيع راحة فقط بعد موسم شاق عاطفيًا وبدنيًا أنهاه بقيادة كرواتيا لنهائي كأس العالم.

وكان مودريتش أحد أبرز لاعبي منتخب كرواتيا الذي وصل إلى نهائي كأس العالم، قبل أن يخسر أمام فرنسا 2/4.

كما أسهم مودريتش في فوز ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

وقال مودريتش: “حصلت على 3 أسابيع فقط مما يمكن أن نطلق عليه إجازة، أعتقد أنها الفترة الأقل للراحة منذ بداية مسيرتي”.

وأضاف “قضينا الأسبوع الأول في الاحتفال ولم يكن سهلًا العودة من جديد بعد كل هذه اللحظات المشحونة بالعواطف، لقد اُستنزفت تمامًا وبحاجة لوقت للعودة لأفضل مستوياتي”.

وقال مودريتش، أفضل لاعب في كأس العالم 2018، في مقابلة مصورة مع اللاعبين المحترفين إنه بحاجة لمزيد من الوقت لاستعادة أفضل مستوياته.

وشارك مودريتش، البالغ من العمر 33 عامًا، في 8 مباريات مع ريال مدريد في كافة المسابقات هذا الموسم وواحدة مع المنتخب الوطني.

وأضاف مودريتش “الآن في كل يوم أشعر بأني أفضل، أحتاج للمزيد من خوض المباريات لكن هذا لم يكن سهلًا لحرصنا على تحقيق شيء عظيم مع كرواتيا”.

وأردف قائلًا: “عندما نجحنا في بلوغ نهائي كأس العالم تدفقت مشاعر الجماهير نحونا ما جعل التعافي من الآثار البدنية والعاطفية صعبًا”.

ويستعد مودريتش للمشاركة في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، غدًا السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو.