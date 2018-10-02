رئيس رابطة الدوري الإسباني يصر على إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في أمريكا

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إنه لم يتخلَ عن خططه لإقامة مباراة برشلونة أمام جيرونا في دوري الدرجة الأولى، في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، في ميامي رغم المعارضة التي تواجهها هذه الخطة.

وخيمت الشكوك على خطط إقامة المباراة بالولايات المتحدة يوم 26 يناير، بعدما رفض الاتحاد الإسباني للعبة الموافقة على الطلب؛ حتى يحصل على المزيد من المعلومات.

ووفق لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي (الفيفا)، فمن أجل إقامة أي مباراة محلية خارج البلاد يجب الحصول على موافقة الاتحاد المحلي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واتحاد الدولة التي ستقام فيها المباراة والاتحاد القاري، وهما في هذه الحالة الاتحاد الأمريكي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وقال تيباس في مقابلة من مقر رابطة الدوري الإسباني: “اللعب في الولايات المتحدة أمر ضروري لإستراتيجيتنا هناك، ولن نتخلى عن الفكرة”.

وتابع: “إذا كنت تريد أن تجعل صناعتك أكثر عالمية وهو ما ترغبه رابطة الدوري الإسباني، وإذا كنت تريد أن تصبح من اللاعبين البارزين في عالم الرياضة، فإنه يتعين عليك دخول سوق الولايات المتحدة”.

“بالنسبة لنا فإن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لحقوق البث التلفزيوني، وتمثل صناعة رياضية متكاملة مع انتشار واسع ونمو هائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية”.

وستكون مباراة ميامي بين جيرونا وبرشلونة أول مباراة ستقام في إطار صفقة بين رابطة الدوري الإسباني ومجموعة ريليفنت متعددة الجنسيات للرياضة والترفيه والإعلام لمدة 15 عامًا، بإقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني في كل موسم في الولايات المتحدة.

وتنظم مجموعة ريليفنت كأس الأبطال الدولية التي تقام في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا بمشاركة فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد بشكل متكرر.

كما نظمت ريليفنت مباراة قمة ودية جمعت بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في 2017، وشهدت حضور 65 ألف متفرج في ملعب هارد روك في ميامي.

وأثارت خطط تيباس موجة من الجدل.

وأعرب جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، عن معارضته للفكرة، وقال: “المباريات المحلية يجب أن تقام في البلد نفسه وليس في بلد أجنبي”.

وقال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، إنه من غير الممكن خوض مباريات رسمية في الدوري الإسباني خارج حدود البلاد، رغم أن هذه القاعدة كسرت هذا العام عندما أقيمت مباراة كأس السوبر الإسبانية بين برشلونة وإشبيلية في طنجة بالمغرب، في أغسطس/ آب الماضي.

كما عارضت رابطة اللاعبين الإسبان الفكرة؛ بسبب مخاوف تتعلق بصحة اللاعبين.