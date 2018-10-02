ماذا يحدث حينما يغيب ميسي عن نادي برشلونة؟ (إنفوغرافيك)

نشرت صحيفة ” أس ” إحصائيات تؤكد حاجة برشلونة الملحة لنجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث تقل نسبة الفوز في حال غيابه وترتفع نسبة الخسارة وضياع النقط.

وأكدت الصحيفة أن محاولة إيرنيستو فالفيردي إراحة نجمه خلال لقاء أتلتيك بلباو أظهرت بالملموس دور ميسي في الفريق إذ كاد يخسر 3 نقط بميدانه في الكامب ولولا دخول النجم الأرجنتيني لما حصل على نقطة بل كاد يحصل على نقط الفوز بعد إشراكه حيث كان وراء هدف التعادل وصنع بضع فرص للفوز.

وغاب ميسي عن برشلونة في عهد فالفيردي في 11 لقاءً حصل خلالها الفريق على 5 انتصارات بنسبة أقل من 50 في المائة و5 تعادلات وهزيمة.

وطيلة مشوار ميسي مع برشلونة منذ موسم 2005-2006 غاب خلالها عن 152 لقاءً، حقق خلالها الفريق 99 فوزًا بنسبة بلغت 65،1 في المائة و 25 تعادلًا بنسبة بلغت 16،4 في المائة و28 هزيمة بنسبة 18،5 في المائة.

وفي حضور ميسي لعب برشلونة 646 لقاءً وكانت نسبة الفوز 70،7 في المائة ونسبة التعادل 18 في المائة ونسبة الهزيمة 11،3 في المائة لتظهر الفوارق بين وجوده على أرض الملعب وخارجه.

وفي 646 لقاءً سجل 560 هدفًا وأعطى 216 تمريرة حاسمة وفاز الفريق تحت قيادته بـ33 لقبًا.