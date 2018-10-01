مباراة برشلونة وتوتنهام.. بوكيتينيو يستعيد لاعبيه المصابين قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

تلقى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي خبرًا سارًا قبل مباراة الفريق أمام برشلونة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا على توتنهام، الأربعاء، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

ووفقًا لصحيفة “تليغراف”، فإن حارس توتنهام، الفرنسي هوغو لوريس، سيتواجد على مقاعد البدلاء، في مباراة برشلونة وتوتنهام.

كما أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن تدرب اليوم الإثنين، بعدما غاب عن الفوز على هيدرسفيلد تاون 2/0، السبت الماضي، بسبب مشكلة في المعدة.

ويأمل توتنهام بتحقيق الفوز الأول في ثالث مباراة له ضد برشلونة، علمًا أنه خسر 1/2 أمام إنتر ميلان في الجولة الأولى.

ويفتقد توتنهام خدمات لاعب الوسط ديلي آلي بسبب الإصابة.