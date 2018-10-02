هل أصبح فينسيوس جونيور “خطة الطوارئ” في ريال مدريد؟

أكدت صحيفة “أس” أن النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور قد يصبح خطة الطوارئ في ريال مدريد بعدما منحه المدرب جوليان لوبيتيجي أول فرصة للعب للفريق الأول أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية.

ورغم كون النجم الشاب دخل في الدقيقة 88 وشارك في 5 دقائق فقط؛ لكن جماهير البرنابيو استقبلته بشكل جيد وهتفت باسمه مع كل لمسة كرة، وامتلك الجرأة والسرعة رغم الوقت القصير الذي لعبه.

وقال النجم البرازيلي الشاب لقناة ” ESPN ” في حوار حول بدايته الأولى وتطلعاته :” إنها الصفحة الأولى من كتاب كبير، سعيد بالبداية برفقة ريال مدريد شكرًا لرسائلكم ودعمكم سأواصل العمل.”

وأضاف النجم الشاب :” خطوة بخطوة سأفوز بمكان رسمي في الفريق.”

واعتبر النجم البرازيلي الذي أصبح أول لاعب من مواليد سنة القرن الحالي يشارك برفقة ريال مدريد أن حلمه تحقق باللعب لأفضل فريق في العالم قائلًا:” إنها لحظة سعادة أن أتواجد وألعب في أفضل فريق في العالم برفقة هؤلاء اللاعبين الكبار سأعمل على منح الفرح للجماهير.”

وأكد جوليان لوبيتيجي أنه أشرك فينسيوس جونيور لحاجته للسرعة في مواجهة دفاع الأتلتيكو وفضله على ماريانو دياز رغم كونه أخرج المهاجم كريم بنزيما.

وبعد بداية برفقة الفريق الثاني إذ لعب 4 لقاءات وسجل 3 أهداف بدأ مدرب ريال مدريد الخطوات لإدخاله الفريق الأول تدريجيًا، وقد يصبح اللاعب الذي بإمكانه منح الفريق ما يحتاجه في الهجوم من سرعة واختراق دفاعات المنافسين لموهبته الكبيرة.

وينتظر الجميع أن يمنحه جوليان لوبيتيجي فرصة في دوري أبطال أوروبا من خلال لقاء سيسكا موسكو الذي يشهد غياب الويلزي غاريث بيل ومارسيلو وإيسكو وسيرجيو راموس.