“ماركا” تنتقد كريستيانو رونالدو: هذه الأسباب تجعل دي ستيفانو أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد

انتقدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، والمقربة من أسوار ريال مدريد نجم الفريق السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غادر النادي الملكي إلى يوفنتوس قبل أكثر من شهرين، مقابل 117 مليون يورو.

وجاء انتقاد “ماركا” لرونالدو؛ بعد أن نقلت صحف إيطالية عنه، أمس الأحد، أن من أسباب قرار مغادرة ريال مدريد والانتقال إلى يوفنتوس، أن إدارة الفريق الملكي تعتبر أن الأرجنتيني الراحل ألفريدو دي ستيفانو هو اللاعب الأفضل في تاريخ النادي الإسباني، وقوله: “ما الذي يجب عليّ فعله حتى لا يقدموا دي ستيفانو عليّ”.

وقضى رونالدو 9 مواسم في ريال مدريد، بعد أن انضم للفريق العام 2009، قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل 94 مليون يور، ليصح أغلى لاعب في التاريخ آنذاك.

وأصبح رونالدو الهداف الأول لريال مدريد على مر العصور برصيد 450 هدفًا، كما أسهم في تتويج النادي الملكي بـ 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، منها 3 ألقاب متتالية، ولقبان في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية، وغيرها من البطولات المحلية والقارية.

وقال صحيفة “ماركا”، اليوم الإثنين: “نخبرك عزيزي كريستيانو رونالدو بأن دي ستيفانو كان وسيبقى ملك ريال مدريد”.

وفيما يلي 3 أسباب ذكرتها الصحيفة الإسبانية، والتي ترى أنها تجعل دي ستيفانو أفضل من رونالدو:

1- قبل مجيء دي ستيفانو إلى ريال مدريد كان النادي قويًا، لكن عند رحيله أصبح الأفضل في التاريخ.

2- قبل مجيء دي ستيفانو كان ريال مدريد يملك لقبين فقط في الدوري الإسباني، وبعد رحيله أصبح يملك 10 ألقاب.

3- مع مجيء دي ستيفانو انطلقت بطولة دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد احتكر لقبها في 5 مناسبات متتالية.