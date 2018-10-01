مارادونا ينصح ميسي باعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين

نصح دييغو أرموندو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، مواطنه نجم برشلونة ليونيل ميسي بالاعتزال دوليًّا وطالب الجميع بتركه يعيش في سلام والبحث عن لاعب آخر يتحمل المسؤولية.

وقال المدرب الحالي لفريق دورادوس المكسيكي: “أنصح ميسي بعدم العودة لحمل قميص منتخب الأرجنتين، في كرة القدم الأرجنتينية يعتبرون كل هزيمة خطأه حتى لو كانت هزيمة لمنتخب تحت 15 سنة”.

وأضاف الأسطورة الذي حمل كأس العالم لسنة 1986: “إنه الوقت المناسب لتركه في سلام، وننتظر إن كان ثمة لاعب آخر يستطيع تحمّل المسؤولية”.

وأكد مارادونا أن منتخب بلاده حاليًّا لا يلهم أحدًا، موضحًا: “حاليًّا المنتخب الأرجنتيني لا يلهمني نهائيًّا ولا يثير إعجابي وهو الشيء نفسه بالنسبة للجميع لقد فقدنا الحماسة”.

وقرَّر ميسي الابتعاد عن منتخب الأرجنتين بعد الخروج من الدور الثاني في روسيا وغاب عن اللقاءات الوديّة أمام غواتيمالا وكولومبيا الشهر الماضي وسيغيب عن الدورة الرباعية في السعودية أيضًا حيث ستواجه الأرجنتين منتخبي العراق والبرازيل.