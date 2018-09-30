بعد غيابهما عن حفل جوائز The Best.. إنفانتينو مستعد للقاء كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

نفى غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) غضبه من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لغيابهما عن حفل توزيع جوائز الفيفا لأفضل لاعبي العالم العام الحالي الأسبوع الماضي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إنفانتينو مستاء للغاية مما يتردد عن غضبه من نجمي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني لغيابهما عن حفل الفيفا في لندن يوم الإثنين الماضي.

وذكرت صحيفة “مونديو ديبورتيفو” الإسبانية أن إنفانتينو نفى كل هذه الشائعات التي تداولتها العديد من الصحف خلال الأيام الماضية، خلال مقابلة مع الصحفي فرانسيسك أغيلار.

وقال أكبر مسؤول كروي في العالم إنه لا يوجد أي مشكلة له مع رونالدو وميسي ويحترمهما بشدة، مضيفًا “لا يوجد أي لاعب مجبر على حضور حفل الفيفا ولا حتى لاستلام جائزته”.

وأضاف إنفانتينو الذي يحضر اجتماعًا للجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي (كاف) في مدينة شرم الشيخ المصرية “أنا مستعد لزيارة ميسي وكريستيانو إذا كانت مواعيدهما تسمح بذلك كي أؤكد علاقتي القوية بهما وإزالة جميع الشوائب العالقة”.

وحصل الكرواتي لوكا مودريتش على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2018 متفوقًا على رونالدو صاحب المركز الثاني، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول وثالث الترتيب.

وغاب ميسي عن حضور الحفل رغم أنه كان ضمن الفريق المثالي للعام الحالي لكنه فضّل عدم الذهاب إلى لندن على غرار رونالدو الذي لم يحضر أيضًا الحفل.