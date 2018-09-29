لوبيتيجي يكشف أسباب تغيير غاريث بيل في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

غادر النجم الويلزي غاريث بيل ديربي العاصمة الإسبانية في فترة ما بين شوطي اللقاء، مساء السبت، تاركا مكانه في ريال مدريد لداني سيبايوس.

وأكدت الصحافة الإسبانية أن النجم الويلزي شعر ببعض الألم في عضلات الفخذ الأيمن وقرر المدرب جوليان لوبيتيجي تغييره في فترة ما بين الشوطين.

وقال لوبيتيجي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: “بيل يعاني من مشكلة عضلية وننتظر الفحوصات غدا لمعرفة خطورة الإصابة، قمت بإخراجه كإجراء وقائي”.

وعرف النجم الويلزي بالفتى الزجاجي في ريال مدريد لكثرة تعرضه للإصابة والتي غيبته عن نصف لقاءات ريال مدريد تقريبا منذ انتقاله من توتنهام صيف 2013 ، لكنه بدأ الموسم بشكل جيد وكان أبرز لاعبي فريقه في الشوط الأول من الديربي.