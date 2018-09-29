ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة وأتلتيك بلباو و ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد (صورة)

فشل ريال مدريد في استغلال تعثر برشلونة، في سباق ترتيب الدوري الإسباني، وسقط الملكي في فخ التعادل السلبي بعد مواجهة الديربي مع أتلتيكو مدريد، والتي جمعتهما على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة.

وارتفع رصيد الفريق الملكي إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، كما ارتفع رصيد الأتلتيك إلى 12 نقطة في المركز الرابع.

ويعد تعادل اليوم، هو التعادل السلبي في تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين.

كما استمرت معاناة برشلونة محليًا، إذ خسر نقاطًا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تعادله 1-1 مع ضيفه أتلتيك بلباو.

فيما حقق فريق إشبيلية انتصاره الثالث على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإسباني، وتغلب على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد إشبيلية إلى 13 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد إيبار عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.