لماذا عاد زيدان إلى ريال مدريد؟

عاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، إلى العاصمة الإسبانية وهذه المرة لمتابعة لقاء ريال مدريد “ب” ونافالكارينو، الذي انتهى بفوز الملكي (3-1) في إطار مباريات دوري الدرجة الثانية “ب” الإسباني.

وحضر النجم والأسطورة الفرنسي السابق لمشاهدة ابنه الحارس لوكا زيدان، الذي يعتبر حاليًا الحارس الرابع للفريق ويلعب في صفوف الفريق الثاني.

ومنذ مغادرته ريال مدريد فضل زيدان السفر والراحة رفقة زوجته وأولاده، وحضر مؤخرًا حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث كان مرشحًا لجائزة أفضل مدرب، التي توج بها مواطنه ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي.

ومنذ استقالته من تدريب ريال مدريد فضل المدرب الفرنسي أخذ فترة راحة، وأكد أنه سيعود للتدريب قريبًا إذ تشير عدة تقارير لرغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه لتعويض البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويتابع زيدان بعض لقاءات أبنائه في مدرسة ريال مدريد والفريق الثاني، بينما يلعب ابنه إنزو في دوري الدرجة الثانية الإسباني رفقة رايو ماخاداهوندا.