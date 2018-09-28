تعرّف على أبرز دليل على اقتراب زيدان من خلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

زاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، الضغوط على جوزيه مورينيو دون أن يدري، وذلك عبر دروس اللغة الإنجليزية التي يتلقاها حاليًا، ما يعزز التقارير التي تشير إلى اقترابه من تولي تدريب مانشستر يونايتد خلفًا لمورينيو الذي يعاني من ضغوط كبيرة.

ويظل زيدان، أسطورة فرنسا المتوجة بكأس العالم 1998، أحد أكثر المدربين المطلوبين للعمل بالأندية حاليًا، والذي استقال من ريال مدريد عقب قيادته لثالث ألقابه في دوري أبطال أوروبا على التوالي بنهاية الموسم الماضي.

وصرح زيدان في وقت سابق بأنه سيعود قريبًا للتدريب، لكن دون أن يحدد وجهته المقبلة أو الدوري الذي سيعمل فيه، لكن التكهنات ترجح أن يكون خليفة مورينيو.

وذكرت صحيفة “ميرور” نقلًا عن “صن”، أن زيدان يتعلم الإنجليزية حاليًا، خاصة وأنه كان في لندن، يوم الإثنين الماضي؛ لحضور حفل توزيع جوائز “الأفضل” من الاتحاد الدولي (الفيفا)، حيث كان ينافس على جائزة أفضل مدرب مع مواطنه ديدييه ديشان المتوج بكأس العالم 2018، وزالاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا وصيفة العالم.

ويتعرض مورينيو لضغوط كبيرة حاليًا في ظل تراجع النتائج وتأخره بفارق ثماني نقاط عن ليفربول متصدر الدوري، فضلًا عن مشكلته العلنية مع بول بوغبا.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن زيدان بدأ في تعلم الإنجليزية خلال زيارته الأخيرة إلى لندن، ما يفسر بقاءه هناك لفترة طويلة بعد حضوره حفل الفيفا.