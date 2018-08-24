زين الدين زيدان يرغب في تدريب مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مهتم بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي حال إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه؛ لسوء النتائج وعلاقته السيئة مع نجوم الفريق.

وبحسب الصحيفة البريطانية النجم والأسطورة الفرنسي السابق أخبر بعض أصدقائه برغبته، ويعتبر نفسه المرشح الأوفر حظًا لتدريب الفريق في المستقبل القريب.

ورغم دعم إدارة مانشستر يونايتد للمدرب البرتغالي رسميًا، لكنها تحتاج لخطة بديلة ومستعجلة لتعويضه في حال تأخر الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وساءت النتائج.

وبحسب ديلي ميل “فزيدان يملك عدة مفاتيح لنجاح مانشستر يونايتد، من بينها قدرته على التعامل مع النجوم ومشاكل غرف الملابس كما يعتبر ضمانًا لبقاء النجم الفرنسي بول بوغبا وزميله أنتوني مارسيال في الفريق وتألقهما في المستقبل.

ويواجه مورينيو تحديًا مهمًا الإثنين القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال لقاء توتنهام ويحتاج لفوز مقنع كي يسكت الشائعات المتعلقة بمصيره.

كما أكدت عدة تقارير إعلامية بريطانية أن إدارة الفريق مستعدة لمنحه المال في فترة الانتقالات الشتوية لشراء لاعبين جدد حسب نتائج الفريق في النصف الأول من الموسم في كل البطولات، وأهمها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.