في حال رحيله عن مانشستر يونايتد.. 5 أسماء بديلة محتملة لجوزيه مورينيو

يبدو أن المدرب المخضرم جوزيه مورينيو يقضي أيامه الأخيرة مع مانشستر يونايتد، وسيبدأ الشياطين الحمر في البحث عن البدائل مثل زيدان مدرب ريال مدريد السابق وأنطونيو كونتي الذي قاد تشيلسي في آخر موسمين، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

مر جوزيه مورينيو بفترة عصيبة مع مانشستر يونايتد، هذا الموسم، ابتداءً من نقص الدعم الحقيقي من الإدارة في سوق الانتقالات، وصولًا إلى فقدان الثقة في المدرب البرتغالي، فضلًا عن المشاكل التي يعاني منها أبرز نجوم الفريق، لذا فقد تكون أيام مورينيو قليلة مع الشياطين الحمر، وفيما يلي، أبرز 5 بدائل محتملة لجوزيه مورينيو، وفقًا للصحيفة:

ماوريسيو بوتشيتينو

نمت سمعة مدرب السبيرز بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بداية من إنجازاته في ساوثهامبتون، وصولًا إلى جهوده الأخيرة مع توتنهام، حيث وصل إلى المراكز الأربعة الأولى بميزانية محدودة.

ويبدو أن استراتيجيته الهجومية تناسب الشياطين الحمر، كما أنه يتميز بقدرة عالية على تطوير وتحسين المواهب الشابة، ولذلك علينا الانتظار لنرى ما إذا كان سيترك توتنهام لينضم لمانشستر يونايتد.

زين الدين زيدان

أشارت الكثير من التقارير إلى رغبة زين الدين زيدان في تدريب الشياطين الحمر، بعد توقفه عن تدريب ريال مدريد بعد موسمين ونصف قضاها مع الفريق وقادهم لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات متتالية، إلى جانب التتويج بلقب الليغا في موسم 2016/2017.

لوران بلان

سبق ولعب لوران بلان لصالح مانشستر يونايتد بين 2001 و2003، وبالتالي فهو على دراية بالفريق، بالإضافة إلى امتلاكه لسجل تدريبي مميز، خاصة مع قيادته لمنتخب فرنسا ونادي بوردو، حيث توج معه بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2008/2009، وذلك فضلًا عن تدريبه لفريق باريس سان جيرمان وحصول الفريق على 3 ألقاب متتالية بين أعوام 2013 و2016 تحت قيادته.

ريان غيغز

يتولى ريان غيغز تدريب المنتخب الويلزي في الوقت الحالي، حيث قاد الفريق في 3 مباريات محققًا الفوز في مباراة وتعرض للهزيمة في أخرى والتعادل في الأخيرة، وكان غيغز قد تولى سابقًا إدارة مانشستر يونايتد لبعض المباريات القليلة فقط، خلفًا لديفيد مويس، ومن الممكن أن تكون هذه الفترة مناسبة للنجم الويلزي، خاصة في ظل الخبرة التي اكتسبها بعد أن كان مساعدًا للويس فان غال.

أنطونيو كونتي

أقالت إدارة تشيلسي أنطونيو كونتي من تدريب الفريق في الصيف الأخير، وبالتالي فالمدير الفني الإيطالي لازال متاحًا أمام مانشستر يونايتد، وبالتأكيد ستكون هناك عدة مزايا من التعاقد معه في ظل خبرته في البريميرليغ، وتقارب أسلوبه مع أسلوب الفريق في الوقت الحالي، لذا فإنه لن يكون بحاجة إلى كثير من الوقت لتطبيق أفكاره.