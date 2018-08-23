مشجعو مانشستر يونايتد يستأجرون طائرة للمطالبة بإقالة مسؤول بالنادي..من هو؟

قرر مشجعو مانشستر يونايتد استئجار طائرة؛ لتحمل شعارات تطالب برحيل إد وودوارد الرئيس التنفيذي للفريق من منصبه، وذلك خلال اللقاء الذي يجمع فريقه بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحمل الأنصار نفس الشعارات خلال لقاء توتنهام في الجولة الثالثة والمقرر، الإثنين القادم؛ للضغط على الإدارة لإبعاد إد وودوارد، والضغط من أجل إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وستكون المرة الأولى التي يلجأ خلالها مشجعو مانشستر يونايتد للاحتجاج والضغط على إدارة الفريق لإبعاد مسؤول إداري، منذ الضغط والمطالبة برحيل المدرب السابق دافيد مويس في آذار / مارس 2014، خلال لقاء أستون فيلا، لكن الحركة الاحتجاجية لم تعرف الإجماع وفاز الفريق 4-1.

ووفر إد وودوارد 302 مليون جنيه إسترليني للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو منذ تعويضه الهولندي لويس فان غال، لكن الأنصار والمدرب البرتغالي يتهمونه بعدم صرف أموال للتعاقد مع مدافع جيد.

وخسر مانشستر يونايتد أمام برايتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان قد فاز في الجولة الأولى على ليستر سيتي، ويستضيف توتنهام، وسط أخبار جيدة باستعادة عدة لاعبين غابوا بسبب الإصابات، أبرزهم نيمانيا ماتيتش والقائد أنتونيو فالنسيا.