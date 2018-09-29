نادي برشلونة يواصل إهدار النقاط في الدوري الإسباني بتعادل مع أتلتيك بلباو (فيديو)

واصل فريق برشلونة، اليوم السبت، مسلسل إهدار النقاط في الموسم الحالي للدوري الإسباني، وتعادل مع ضيفه أتليتك بلباو بهدف لكل منهما في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 14 نقطة في الصدارة، في حين ارتفع رصيد أتليتك بلباو إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

أنهى بلباو الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 41.

ومع حلول الدقيقة 84 أدرك إسباني الجنسية صاحب الأصول المغربية منير الحدادي التعادل لبرشلونة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة نفسها، تغلب فالنسيا على مضيفه ريال سوسيداد بهدف نظيف، أحرزه الفرنسي كيفين جاميرو في الدقيقة 36.

بذلك، ارتفع رصيد فالنسيا إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف خلف سوسيداد.