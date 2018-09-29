أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو.. 1-1 (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو.. 1-1 (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل أوسكار دي ماركوس الهدف الأول لفريق أتلتيك بلباو في شباك برشلونة، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب “كامب نو” ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

عرضية رائعة من الجهة اليسرى من ماركيل سوسايتا وصلت إلى أوسكار دي ماركوس على القائم الأيسر لمرمى تير شتيغن، سددها أوسكار على الطاير على يمين حارس البرسا في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 84 تعادل للبارسا منير الحدادي.

ويسعى برشلونة للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى بعد تعثره في الجولة الماضية والخسارة 2/1 أمام ليغانيس ليتوقف رصيده عند 13 نقطة وضعته على قمة جدول ترتيب الليغا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب نفس الرصيد.

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