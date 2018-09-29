أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو.. 1-1 (فيديو)

سجل أوسكار دي ماركوس الهدف الأول لفريق أتلتيك بلباو في شباك برشلونة، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب “كامب نو” ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

عرضية رائعة من الجهة اليسرى من ماركيل سوسايتا وصلت إلى أوسكار دي ماركوس على القائم الأيسر لمرمى تير شتيغن، سددها أوسكار على الطاير على يمين حارس البرسا في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 84 تعادل للبارسا منير الحدادي.

الدوري الاسباني | برشلونة 1 × 1 اتليتك بلباو | هدف التعادل برشلونة التعادل منير اسيست ميسي HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/T01HXF7CgN — قل مرحباً ???? (@OORR2202) September 29, 2018

ويسعى برشلونة للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى بعد تعثره في الجولة الماضية والخسارة 2/1 أمام ليغانيس ليتوقف رصيده عند 13 نقطة وضعته على قمة جدول ترتيب الليغا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب نفس الرصيد.