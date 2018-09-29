مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. هل يعمق سيميوني جراح لوبتيغي في موقعة ديربي العاصمة؟

تتجه الأنظار، مساء السبت، إلى ملعب سانتياغو برنابيو؛ لمتابعة مباراة الديربي المثيرة للعاصمة الإسبانية مدريد، بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد في قمة مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول مع برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة لكل منهما، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة 20:45 بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق يوسف سيف.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، فإلى السطور التالية:

ثأر لوبتيغي

يبحث المدرب جولين لوبتيغي المدير الفني لريال مدريد عن تحقيق الثأر من أتلتيكو مدريد؛ بعد الهزيمة أمامه في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وخسر لوبتيغي أمام الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بنتيجة 2/4، وهو ما يمثل بداية سيئة للفريق الملكي مع مدربه الجديد.

ضربة جديدة لريال مدريد

يخشى ريال مدريد من تلقي ضربة جديدة؛ بعد الأداء الهزيل والهزيمة القاسية أمام إشبيلية 0/3 في الجولة السادسة، وبالتالي فالخسارة على ملعب سانتياغو برنابيو ستكون ضربة قوية بالنسبة للفريق الملكي.

ويعاني ريال مدريد من غياب نجمه البرازيلي مارسيلو؛ للإصابة، ولكن المدرب لوبتيغي يعتمد على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي لعب للفريقين بالمناسبة، وأمامه ثنائي الدفاع سيرجيو راموس ورافايل فاران، وفي الجبهة اليمنى داني كارفخال، وفي الجبهة اليسرى ناتشو.

ويراهن لوبتيغي على لاعب الارتكاز القوي بدنيًا كاسيميرو بجانب توني كروس، وأمامهما لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم، الذي يلعب دور المركز 10 في ظل غياب إيسكو.

ويعتمد لوبتيغي على الجناحين غاريث بيل وماركو أسينسو خلف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بينما يحتفظ المدرب الإسباني ببعض البدائل، مثل: بورخا مايورال وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز وداني سيبايوس.

أسلحة أتلتيكو مدريد

يملك أتلتيكو مدريد العديد من الأسلحة المهمة والمميزة، خاصة أن الروخي بلانكوس مع مدربه سيميوني دعم صفوفه بصورة ممتازة هذا الموسم.

ويعتمد أتلتيكو مدريد على قدرات حارسه السلوفيني يان أوبلاك، وأمامه الثنائي الأوروغواياني دييغو غودين وخوسيه خيمينز، بجانب لوكاس هيرنانديز أو فيليبي لويس وخوان فران في الدفاع.

ويراهن سيميوني على رباعي الوسط: رودري وساؤول نيغويز وكوكي وتوماس ليمار، بجانب ثنائي الهجوم المرعب: دييغو كوستا وأنطوان غريزمان، مع وجود بدائل قوية مثل: توماس أبارتي ونيكولا كالينيتش وبورخا جارسيس وجيلسون مارتينيز.

وأكد محمد زيدان، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني الأسبق لشبكة “إرم نيوز”، أن مباريات الديربي عمومًا، ليس لها حسابات محددة، فالسيناريوهات كلها مفتوحة، رغم وجود مشاكل لدى ريال مدريد بشكل أوضح.

،وأضاف: “ريال مدريد عليه أن يستفيد من خبرات لاعبيه، خاصة راموس وفاران في خط الدفاع وكاسيميرو وكروس ومودريتش في خط الوسط، وأعتقد أن سيميوني سيلعب لاستغلال نقاط ضعف ريال مدريد الدفاعية”.