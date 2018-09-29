موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد منافسه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت الإمارات.

وتبث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت يوسف سيف.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات بعد سقوطه 0/3 أمام إشبيلية، الأربعاء الماضي، في حين يسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة انتفاضته بعد بداية متعثرة.

ولم يحقق ريال مدريد الفوز على أتلتيكو مدريد بملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني، منذ أن فاز آخر مرة في الأول من ديسمبر 2012، رغم أنه هزمه كثيرًا في دوري أبطال أوروبا في عدة ملاعب، أبرزها نهائيي دوري أبطال أوروبا 2014، و2016.

ويملك ريال مدريد 13 نقطة من 6 مباريات، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مع برشلونة، في حين يأتي أتلتيكو مدريد ثالثًا وفي جعبته 11 نقطة.

وكان أتلتيكو مدريد حقق الفوز على ريال مدريد بنتيجة 4/2 في أغسطس الماضي لحساب مباراة السوبر الأوروبي، ليكون أول فاز قاري له على الفريق الملكي.