مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو.. 4 أمور يخشاها رفاق ميسي

يخوض فريق برشلونة مباراة جديدة أمام ضيفه أتلتيك بلباو، السبت، على ملعب “كامب نو” في الجولة السابعة للدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة بينما يحتل أتلتيك بلباو المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط.

القنوات الناقلة وموعد المباراة

تقام المباراة الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، 16:15 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” بعض الأمور التي يخشاها البارسا مع نجمه الأبرز الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام بلباو فإلى السطور التالية:

سيناريو ليغانيس

يخشى جمهور برشلونة تكرار سيناريو مباراة ليغانيس التي خسرها البارسا بنتيجة 1/2 في الجولة الماضية بعد مواجهة صعبة على عشاق الفريق الكتالوني.

وأظهرت مباراة ليغانيس وجود مشاكل واضحة في خط الدفاع والضغط في وسط الملعب وهو الأمر الذي يأمل عشاق برشلونة تصحيحه من جانب المدرب فالفيردي.

سياسة المداورة

يخشى جمهور برشلونة استمرار تطبيق سياسة المداورة التي يدفع ثمنها الفريق في ظل قرارات المدير الفني إرنستو فالفيردي بإراحة بعض اللاعبين.

ويأمل جمهور برشلونة أن يحسم فريقه المواجهة بشكل سريع باستغلال الفرص في بداية المباراة خاصة في النصف ساعة الأولى لإحباط أي مفاجآت أخرى.

أزمة الدفاع

تبدو هناك أزمة دفاعية في الطريق لبرشلونة مع الأخطاء الساذجة التي يرتكبها المدافع المخضرم جيرارد بيكيه وهو ما عرضه لهجوم حاد من جانب جماهير البارسا في مباراة ليغانيس الماضية.

ويعاني برشلونة أزمة في خط الدفاع بعد إصابة صامويل أومتيتي التي تبعده مدة طويلة عن الملاعب بجانب إيقاف المدافع كليمنت لينغولت.

وأكد أحمد أبومسلم ظهير أيسر فريق ستراسبورغ الفرنسي الأسبق لشبكة “إرم نيوز” أن برشلونة سيعاني دفاعيًا في مواجهة بلباو إلا أن غياب المهاجم ارتيز أودريز سيساعد برشلونة بشكل واضح.

وأوضح أن برشلونة سيجد معاناة كبيرة لتعويض غياب أومتيتي ولينغولت وإعادة تنظيم خط الدفاع بشكل مميز.

مباراة توتنهام

يخشى جمهور برشلونة انشغال اللاعبين بمباراة توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى برشلونة لحسم الفوز على بلباو لمصالحة الجماهير والتفرغ لمواجهة السبيرز بدوري الأبطال.