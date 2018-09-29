موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة يسعى لتجاوز كبوته بالفوز على أتلتيك بلباو

المصدر: فريق التحرير

يستضيف نادي برشلونة منافسه أتلتيك بلباو، اليوم السبت، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، 16:15 بتوقيت القاهرة، 18:15بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز بعد خسارة مخيبة أمام ليغانتس في الجولة الماضية بنتيجة 1/2، وقبله التعادل 2/2 مع جيرونا.

ويعود آخر فوز لأتلتيك بلباو على برشلونة في بطولة الدوري الإسباني إلى فبراير 2013، عندما فاز 1/0، على ملعب سان ماميس.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع ريال مدريد برصيد 13 نقطة لكل منهما، في المقابل يملك أتلتيك بلباو 6 نقاط فقط، ويحتل المركز الخامس عشر.

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