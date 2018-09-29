عائلة ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق تستنجد بالبابا للإفراج عنه

أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن أسرة ساندرو روسيل، رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق، تطالب بتدخل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في محاولة لإخراج روسيل من السجن.

وذكرت صحيفة “مونديو ديبورتيفو” الإسبانية رسالة إلى البابا فرانسيس تشرح خلالها المعاناة التي يلقاها روسيل في السجن منذ أكثر من عام وتطالبه بالتدخل.

ودخل الرئيس السابق لبرشلونة السجن قبل 16 شهرًا، وشرحت شقيقته ماريونا روسيل في رسالتها إلى البابا المعاناة التي يلقاها شقيقها وعدم رغبتها في رؤيته من خلال الحواجز الزجاجية السميكة دون أن تستطيع احتضانه.

وتحتاج ماريونا إلى أن يدرك العالم أن أخاها مازال رهن الاحتجاز؛ لأن القاضي يرفض الافراج عنه بداعي حرمانه من الهرب.

وأرسلت ماريونا رسالة إلى البابا الأب لوسيا كارام وقد تسلمها بالفعل بابا الفاتيكان الشهر الماضي وهي عبارة عن رسالة ورقية مكتوبة بخط اليد.

وتقول ماريونا شقيقة ساندرو الكبرى: “نفتقد ساندرو كثيرًا، وخاصة والداي إذ إن حالتهما صعبة نظرًا لكبر سنهما وعدم استقرار حالتهما الصحية وغيابه أثر عليهما كثيرًا. لن يهرب أبدًا، فالحب الذي يربطه بالعائلة يجعل الأمر مستحيلًا. نريد أن ننهي هذا السجن اللاإنساني وغير المبرر والسخيف.. ساندرو مقاتل عظيم، حقق حلمه بأن أصبح رئيسًا للبارسا”.

وبعيدًا عن الرسالة تفكر العائلة في صنع سلاسل بشرية لإقناع القاضي بالإفراج بكفالة عن ساندرو ومنعه من السفر.

ويعشق البابا فرانسيس كرة القدم ويعشق برشلونة وليونيل ميسي المولود مثله في الأرجنتين، وحرصت شقيقته على جذب الانتباه إلى قضية شقيقها.