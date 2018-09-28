مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. الأنظار تتجه للويلزي غاريث بيل

بعد صدمة إشبيلية تتجه أنظار جماهير ريال مدريد لديربي العاصمة الإسبانية أمام الجار والغريم أتلتيكو مدريد، لمعرفة مدى قدرة فريقها على العودة بقوة، وتحقيق الفوز في لقاء يعتبر ثأريًا بعد خسارة السوبر الأوروبي.

وأكدت صحيفة “أس” أن الجناح الويلزي غاريث بيل، سيكون تحث أنظار الجميع لقيادة ريال مدريد، في لقاء قوي ومهم في بداية الموسم الحالي، وسيحدد بشكل كبير قدرة المدرب جوليان لوبيتيجي على منافسة الكبار.

ولم تكن مسيرة النجم الويلزي أمام أتلتيكو مدريد جيدة، إذ شارك في 17 لقاء، وسجل هدفًا وحيدًا، لكنه كان هدفًا مهمًا وحاسمًا في نهائي العاشرة في لشبونة، وشكل منعرجًا في اللقاء خلال الأشواط الإضافية.

ورغم كون لقب العاشرة تذكره جماهير ريال مدريد بهدف راموس القاتل، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، الذي أعطى التعادل لفريقهم، وجر اللقاء نحو الأشواط الإضافية، لكن هدف غاريث بيل كان أكثر أهمية لكونه ضرب مقاومة أتلتيكو مدريد في الأشواط الإضافية، ومحاولتهم جر اللقاء إلى ضربات الترجيح.

وسجل غاريث بيل هدفه في الشوط الإضافي الثاني، الذي فتح شوارع بعده في دفاع الجار وخسر اللقاء واللقب 4-1 .

ويعتبر غاريث بيل هذا الموسم نقطة الضوء الكبيرة في هجوم ريال مدريد، وكان من اللاعبين الذين لم يتعرضوا لانتقادات بعد الخسارة أمام إشبيلية رفقة الألماني توني كروس.

وحرمت العارضة النجم الويلزي من هدف كان سيقلب اللقاء، كما أضاع انفرادًا في الشوط الثاني للعودة، وسدد 8 مرات على المرمى.

وبعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان يخيف الفريق الجار، وسجل في مرماهم 22 هدفًا في 31 لقاء، تتجه الأنظار إلى النجم الويلزي، بحثًا عن جلاد جديد للمنافس الدائم على حكم العاصمة الإسبانية، خاصة كون اللقاء يجرى على ملعب سانتياغو بيرنابيو.