غاريث بيل يثير أزمة جديدة في ريال مدريد

وجّه ريان غيغز المدرب الجديد لمنتخب ويلز الدعوة لجناح ريال مدريد غاريث بيل للمشاركة في كأس الصين الودية والتي تجمع منتخبات ويلز والصين والأوروغواي وجمهورية التشيك في الفترة ما بين 22 و26 من الشهر الحالي.

وفرض الاتحاد الصيني لكرة القدم على المنتخبات المشاركة الحضور بنجومها للحصول على مبالغ مالية مهمة، وهو ما دفع ريان غيغز لتوجيه الدعوة لنجم المنتخب ولاعب ريال مدريد.

وتثير مشاركة غاريث بيل رفقة منتخب ويلز مشاكل في ريال مدريد لأن اللاعب مطالب بالسفر لمدة 12 ساعة مع فارق توقيت بين أوروبا والصين يصل إلى 8 ساعات وهي مشاكل تؤثر على اللاعبين.

ودخل ريال مدريد في مفاوضات مع الاتحاد الويلزي لكرة القدم لإقناعه بتجنب مشاركة نجمه، خاصة أن اللقاء الثاني للمنتخب الويلزي والعودة سيكونان قبل أسبوع فقط من ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويخشى عودته مصابًا ومتأثرًا بأجواء السفر.

ويواجه منتخب ويلز الصين في نصف النهائي و يلتقي الأوروغواي وجمهورية التشيك الخميس القادم، فيما يجرى لقاء الترتيب والنهائي يوم 26 من هذا الشهر.