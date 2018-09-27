موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة‎:

ربما شعر أتلتيكو مدريد بالفزع قبل أسبوعين من مواجهة غريمه ريال مدريد في قمة العاصمة بعد انطلاقته السيئة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكن الأوضاع انقلبت تمامًا، وأصبح فريق المدرب دييغو سيميوني ينتظر بشغف زيارته إلى استاد سانتياجو برنابيو يوم السبت.

وبعدما جمع خمس نقاط فقط من أول أربع مباريات بدا أن أتلتيكو عاد للطريق الصحيح بفوزين مقنعين أمام خيتافي وويسكا ليصبح الآن على بعد نقطتين من ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد.

وفي حال فاز أتلتيكو يوم السبت سيتقدّم في جدول الترتيب على غريمه الذي انهارت انطلاقته المثالية في الدوري بخسارته 3-صفر أمام إشبيلية.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في أغسطس/ آب الماضي مدعاة للفخر بالنسبة لأتلتيكو بفوزه الكبير 4-2 في كأس السوبر الأوروبية بعد وقت إضافي لينهي عقدته القارية أمام ريال الذي هزمه في نهائي دوري الأبطال في 2014 و2016.

وبدا أن أتلتيكو ترنح بعد فوزه في السوبر ليتعادل مع بلنسية وإيبار وخسر من سيلتا فيجو قبل أن يسترد عافيته بالفوز 2-صفر على خيتافي و3-صفر على ويسكا.

وقال أنخيل كوريا جناح أتلتيكو بعد الفوز على ويسكا:”أنا سعيد لأننا بدأنا نستعيد هويتنا وفريقنا الذي نريده”.

وأضاف:”ستكون قمة قوية، وأنا متأكد أنها ستحسم بتفاصيل بسيطة”.

ورغم تفوق ريال في معظم المباريات الأوروبية ضد أتلتيكو يحتفظ فريق المدرب دييغو سيميوني بسجل جيد في سانتياجو برنابيو إذ لم يخسر هناك في الدوري منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012 عندما كان جوزيه مورينيو في القيادة. ويفتقد ريال جهود صانع اللعب إيسكو الذي خضع لجراحة هذا الأسبوع لعلاج التهاب الزائدة الدودية، كما تحوم شكوك حول مشاركة مارسيلو بعد إصابته في ربلة الساق أمام إشبيلية.

وربما يقرر لوبتيجي الاعتماد على كيلور نافاس في حراسة المرمى بعدما ترك مركزه في المباراة السابقة للبلجيكي تيبو كورتوا الذي قضى ثلاثة مواسم في أتلتيكو، وتعرضت لوحته التذكارية في استاد واندا متروبوليتانو للتخريب بعد انتقاله من تشيلسي إلى ريال في أغسطس/ آب الماضي.

واعترف مدرب ريال أن فريقه انهار أمام إشبيلية.

وقال لوبتيجي:”عندما نفوز في مباراة نبدأ التحضير للمباراة التالية بشكل تلقائي، ونفعل المثل عند الهزيمة، وهذه أمور تحدث في موسم الدوري، وتحدث لكل الفرق، وبعد ثلاثة أيام نخوض مباراة أخرى مهمة، ويجب أن نرفع معنوياتنا سريعًا، وأن نستعد للقاء بأقصى درجات الشغف”.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة‎:

تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 29 سبتمبر الجاري في الساعة 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت مكة المكرمة، 22.45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم بث المباراة على شبكة “بي إن سبورتس” عبر قناة “bein sport HD 1، و”bein sport HD 3”.