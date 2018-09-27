مارسيلو يضاعف متاعب جولين لوبتيغي قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تعرض ريال مدريد لخسارة قاسية أمام إشبيلية بنتيجة 0/3، لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني، ورفض هدية جارة ليغانيس الذي هزم برشلونة 2/1 ليبقى شريكًا لغريمه في الصدارة لكنه يتأخر بفارق الأهداف.

وفقد ريال مدريد خلال المباراة مدافعه الأيسر البرازيلي مارسيلو الذي كان مستواه سيئًا وكان وراء الخطأ الذي جاء منه الهدف الأول لإشبيلية، واضطر لمغادر المباراة قبل نهايتها بربع ساعة، تاركًا فريقه يلعب بـ 10 لاعبين بعد استنفاد جولين لوبتيغي لتغييراته الثلاثة.

وقال مارسيلو بعد المباراة: “سنرى كيف سأكون غدًا، أنا مصاب لكن الألم الأكبر جاء من الهزيمة”.

وأضاف الظهير الأيسر البرازيلي: “لا يمكننا ارتكاب نفس الأخطاء في المباريات القادمة، لدينا وقت قصير لتحليل الهزيمة، الهزيمة مؤلمة لكن يجب أن نرفع رؤوسنا مجددًا لنقدم عملًا جيدًا في المباريات المقبلة”.

وسيجري مارسيلو اليوم الخميس الفحوصات الطبية لمعرفة مصير مشاركته في ديربي مدريد، الذي يلعب يوم السبت.

ويعاني ريال مدريد من غياب الظهيرين داني كارفخال وأودريوزولا اللذين يعانيان من إصابة وقد لا يغامر المدرب جولين لوبتيغي بإشراكهما في الديربي رفقة البرازيلي مارسيلو.