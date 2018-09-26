ريال مدريد يرفض هدية برشلونة ويسقط بثلاثية أمام إشبيلية (فيديو)

رفض ريال مدريد هدية غريمه التقليدي برشلونة، الذي خسر أمام ليغانيس (2-1)، للانفراد بصدارة الدوري الإسباني بعدما سقط هو الآخر ولكن بنتيجة أكثر قسوة (3-0) خارج قواعده على يد إشبيلية في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن الجولة السادسة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

تمكن الدولي البرتغالي أندريه سيلفا من ترجمة أفضلية أصحاب الأرض بهدف التقدم في الدقيقة 17 إثر هجمة مرتدة سريعة قادها القائد خيسوس نافاس ليرسل تمريرة سحرية من اليمين داخل المنطقة أسكنها سيلفا بسهولة في الشباك.

ولم تكد تمر خمس دقائق حتى أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني له ولأندلسيين وبالطريقة نفسها بعد هجمة مرتدة سريعة عن طريق نافاس أيضًا ليتعود الكرة من جسد تيبوا كورتوا للقادم من الخلف سيلفا ليسكن الكرة في الشباك شبه الخالية.

وارتقى المهاجم الدولي بهذين الهدفين لصدارة هدافي المسابقة بـ6 أهداف متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي كريستيان ستواني صاحبي الـ5 أهداف.

استمر مسلسل التفوق الأندلسي في الشوط الأول وسط ترهل دفاعي كبير من جانب لاعبي الريال ليضيف المهاجم لفرنسي، صاحب الأصول التونسية، وسام بن يدر الهدف الثالث في الدقيقة 39 بعدما تابع كرة داخل المنطقة بتسديدة مباشرة على الطائر في شباك كورتوا.

اشبيلية 2 : 0 ريال مدريد ، سيلفا https://t.co/VrKWW59pH0 — اهداف المباريات (@OnsidearV) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

اشبيلية 3 : 0 ريال مدريد ، بن يدر https://t.co/WMALlqd6Ma — اهداف المباريات (@OnsidearV) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وفي الشوط الثاني وتحديدًا الدقيقة 55 سجل الكرواتي لوكا مودريتش أول أهداف الفريق الملكي ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” ألغته بعد التأكد من تواجد أفضل لاعب في العالم هذا العام في موقف تسلل.

وبهذا يواصل كبير الأندلس انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي، الثالثة في جميع المسابقات بعد الانتصار على ستاندارد لييج البلجيكي في الدوري الأوروبي، في الليجا ليرفع رصيده لـ10 نقاط يرتقي بها للمركز الرابع مؤقتًا.

في المقابل، رفض الريال هدية برشلونة وتجرع هو الآخر خسارته الأولى هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 13 نقطة متقاسمًا الصدارة مع البرسا، ولكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.