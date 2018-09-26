أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية.. الملكي يتأخر بثلاثية (فيديو)

تأخر ريال مدريد أمام إشبيلية، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب “رامون سانشيز بيثخوان”، في مباراة بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز أندريه سيلفا الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 17، وتبعه بالهدف الثاني في الدقيقة 21.

وعزز التونسي وسام بن يدر تقدم إشبيلية بالهدف الثالث في الدقيقة 39.

يدخل ريال مدريد المباراة محتلًا المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي يتفوّق عليه بفارق الأهداف بعد التعادل في الجولة الماضية أمام جيرونا 2-2 لكل فريق، وكان الملكي قد تعادل في الجولة الرابعة أمام أتلتيك بلباو 1-1، وبذلك لا يوجد أي فريق في الليغا حقق العلامة الكاملة.

على الجانب الآخر، يحتل إشبيلية المركز السابع في جدول ترتيب الليغا برصيد 7 نقاط، وسيدخل الفريق الأندلسي اللقاء، وهو منتشيًا بالفوز العريض الذي حقَّقه بالجولة الماضية على ليفانتي بستة أهداف لهدفين.