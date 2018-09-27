بعد الخسارة أمام ليغانيس.. المشاكل الدفاعية تهز نادي برشلونة

خسر نادي برشلونة أول مباراة رسمية هذا الموسم، وجاءت أمام ليغانيس المتواضع بنتيجة 1/2، ليفقد الفريق 5 نقاط في مباراتين، ولكنه استمر في الصدارة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد الذي تلقى بدوره هزيمة مدوية أمام إشبيلية 0/3 في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وتلقى برشلونة هدفين في ظرف 69 ثانية أمام ليغانيس، إذ سجل المغربي نبيل الزهر هدف التعادل في الدقيقة 51 و45 ثانية، في حين سجل الإسباني أوسكار رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 52 و54 ثانية، وهو رقم لم يُسجل في مرمى برشلونة في الليغا.

وأدى المستوى السيئ للمدافع الإسباني جيرارد بيكيه لكارثة لبرشلونة هذا الموسم إذ كان سببًا مباشرًا في تلقي الحارس الألماني تير شتيغن 3 من 4 أهداف في المباراتين الأخيرتين.

وفي آخر 4 مباريات في الليغا تلقى دفاع برشلونة 7 أهداف، اثنين منهما أمام هويسكا، وهدفًا أمام ريال سوسيداد، وهدفين أمام جيرونا وهدفين أمام ليغانيس.

ولولا تألق الحارس الألماني تير شتيغن أمام ريال سوسيداد لكانت الحصة أكبر في المباريات الأخيرة؛ ما يؤكد أن الفريق والمدرب إرنيستو فالفيردي يعاني دفاعيًا ويحتاج لحلول سريعة قبل المباريات القوية.

وأشرك فالفيردي تقريبًا كل لاعبي الدفاع في المباريات الرسمية الأولى وهم سيرجي روبيرتو وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي ونيلسون سيميدو وكليمونت لينغيت وتوماس فيرمايلين، ولم يمنح الفرصة فقط للشاب ميريندا الذي يعتبر بديلًا للظهير الأيسر ألابا.