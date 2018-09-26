ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد وبرشلونة (صورة)

رفض ريال مدريد هدية غريمه التقليدي برشلونة، الذي خسر أمام ليغانيس 1-2، للانفراد بصدارة الدوري الإسباني بعدما سقط هو الآخر ولكن بنتيجة أكثر قسوة 0-3 خارج قواعده على يد إشبيلية في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن الجولة السادسة.

وبهذا يواصل كبير الأندلس انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي، الثالثة في جميع المسابقات بعد الانتصار على ستاندارد لييج البلجيكي في الدوري الأوروبي، في الليغا ليرفع رصيده لـ10 نقاط يرتقي بها للمركز الرابع مؤقتًا.

في المقابل، رفض الريال هدية برشلونة وتجرع هو الآخر خسارته الأولى هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 13 نقطة متقاسمًا الصدارة مع البرسا، ولكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: