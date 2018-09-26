ليغانيس يذيق نادي برشلونة الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني (فيديو)

تلقى نادي برشلونة، الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) أمام ليغانيس بهدف لهدفين في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة 12.

Gooool del barça, gooool de Philippe Coutinho ???????????? HD pic.twitter.com/uJ8gE9AAHd — ???????? (@OOWW3303) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

ونجح ليغانيس في إدراك التعادل في الدقيقة 52 عبر المغربي نبيل لزهر، وبعدها بدقيقة أضاف أوسكار رودريغز الهدف الثاني لأصحاب الأرض والجمهور.

الدوري الاسباني | ليغانيس 1 × 1 برشلونة | هدف اول ليغانيس HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/nrzBhXIVDn — ???????? (@OOWW3303) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الاسباني | ليغانيس 2 × 1 برشلونة | هدف الثاني ليغانيس يقلبون النتيجة بـ دقيقة ???????? بيكيه وش يسوي !!!!!!!!! HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/hkHJumVHBk — ???????? (@OOWW3303) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وفشلت جميع محاولات برشلونة في إدراك التعادل، ليخرج ليجانيس فائزًا بالثلاث نقاط.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 13 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد ليجانيس إلى 4 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز فياريال على مضيفه أتليتك بيلباو بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيد الأول إلى 8 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الأخير عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

أحرز ثلاثية فياريال، بابلو فورنالس والأرجنتيني خوزي راميرو فوينيس موري والكاميروني كارل توكو ايكامبي في الدقائق 65 و80 و89. –