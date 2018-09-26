أهداف مباراة برشلونة وليغانيس.. البرسا يتأخر بثنائية (فيديو)

تقدم البرازيلي فيليبي كوتينيو مهاجم نادي برشلونة بهدف في شباك ليغانيس، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب “دي بوتاركي”.

واستلم كوتينيو تمريرة ميسي، وسدد قوية فشل حارس ليغانيس في التعامل معها.

Gooool del barça, gooool de Philippe Coutinho ???????????? HD pic.twitter.com/uJ8gE9AAHd — ???????? (@OOWW3303) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

ونشط ليغانيس في الشوط الثاني وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 51 من رأسية قوية.

الدوري الاسباني | ليغانيس 1 × 1 برشلونة | هدف اول ليغانيس HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/nrzBhXIVDn — ???????? (@OOWW3303) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وعزز أصحاب الأرض تقدمهم على الفريق الكتالوني في الدقيقة 53 من خطأ للمدافع جيرارد بيكيه.

الدوري الاسباني | ليغانيس 2 × 1 برشلونة | هدف الثاني ليغانيس يقلبون النتيجة بـ دقيقة ???????? بيكيه وش يسوي !!!!!!!!! HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/hkHJumVHBk — ???????? (@OOWW3303) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

ويدخل البلوغرانا اللقاء بعدما تعادل في الجولة السابقة أمام جيرونا بنتيجة (2-2) ليتعادل مع ريال مدريد في النقاط، ولكن ما زال متصدّرًا الدوري بفارق الأهداف.

فيما قدّم ليغانيس موسمًا سيّئًا حتى الآن، بعدما احتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل واحد في 5 مباريات، وأربع هزائم وضعته في مؤخرة ترتيب الدوري الإسباني.