ريال مدريد يكشف عن آخر تطورات حالة إيسكو بعد جراحة الزائدة الدودية

كشف ريال مدريد، يوم الأربعاء، عن آخر تطورات حالة لاعب الفريق، إيسكو، الذي خضع لعملية جراحية ناجحة، أمس، لعلاج التهاب الزائدة الدودية.

وقال النادي، في بيان رسمي: “إيسكو حصل على تصريح الخروج من المستشفى، اليوم، ومن الآن فصاعدًا سيبدأ عملية التعافي، تحت إشراف جهازنا الطبي”.

ولم يعلن ريال مدريد بشكل رسمي، عن مدة غياب اللاعب عن المباريات، لكن وفقًا لبعض التقارير الصحفية، سيغيب إيسكو لمدة شهر.

ولن يكون إيسكو قادرًا على التدرب بشكل طبيعي، لمدة 3 أسابيع، وسيعمل على اللحاق بمباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي، برشلونة، المقررة يوم الـ 28 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيغيب إيسكو أيضا عن مواجهتي تشسكا موسكو وفيكتوريا بلزن في دوري الأبطال إضافة لمباراة إسبانيا الودية أمام ويلز ثم لقاء إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.