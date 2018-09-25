الكشف عن مدة غياب إيسكو عن ريال مدريد بعد إجرائه جراحة عاجلة

أعلن ريال مدريد نجاح العملية الجراحية التي أجراها نجم وسطه الدولي الإسباني إيسكو؛ لعلاج التهاب الزائدة الدودية، ولم يعلن عن فترة غيابه عن الملاعب.

وذكرت صحيفة “آ س” الإسبانية أن لاعب الوسط الدولي الإسباني سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا، مما يعني غيابه عن 5 لقاءات لفريقه ريال مدريد ولقاءين للمنتخب الإسباني.

ولن يشارك النجم الإسباني في لقاءات إشبيلية وأتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس وليفانتي في الدوري الإسباني، ولقاء سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا، كما سيغيب عن مواجهة منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية ومنتخب ويلز في لقاء ودي.

وسيعود إيسكو قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو ذهاب الليغا، يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في الكامب نو.

ويعتبر غياب إيسكو عن ريال مدريد ضربة قوية للمدرب جوليان لوبيتيجي، الذي يعتمد عليه بشكل كبير في وسط الميدان، حيث يعتبر ثالث لاعب في عدد الدقائق التي لعبها لاعبو الوسط خلف كاسيميرو وتوني كروس بـ443 دقيقة.

وسجل إيسكو هدفين لريال مدريد أحدهما في الدوري الإسباني، وكان هدف التعادل في مرمى أتليتك بلباو، وهدف التقدم على روما في أولى لقاءات دوري الأبطال.