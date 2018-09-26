موعد مباراة برشلونة وليغانيس اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يصطدم فريق برشلونة بنظيره ليغانيس، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب “دي بوتاركي”.

يدخل البلوغرانا اللقاء بعدما تعادل في الجولة السابقة أمام جيرونا بنتيجة (2-2) ليتعادل مع ريال مدريد في النقاط، ولكن ما زال متصدّرًا للدوري بفارق الأهداف.

فيما يُقدّم ليغانيس موسمًا سيّئًا حتى الآن، بعدما احتل المركز الآخير برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل واحد في 5 مباريات، وأربع هزائم وضعته في مؤخرة ترتيب الدوري الإسباني.

وستكون مباراة اليوم هي الـ 700 في تاريخ مشاركة ميسي مع فريق برشلونة، إذ خاض النجم الأرجنتيني 699 مباراة مع برشلونة بكل المسابقات مقسمة ما بين الدوري الإسباني (423 مباراة)، كأس الملك ( 68 مباراة )، دوري الأبطال (126 مباراة)، السوبر الإسباني ( 18 مباراة)، السوبر الأوروبي ( 4 مباريات)، مونديال الأندية ( 5 مباريات)، 55 مباراة ودية.

وسبق لميسى تحقيق رقم قياسي كونه أكثر لاعب أجنبي مشاركةً مع برشلونة في الليغا عندما شارك أمام جيرونا بالجولة الماضية في ظهوره رقم 423 في المسابقة، ليتفوق على زميله السابق في فريق برشلونة، داني ألفيس المنتقل أخيرًا إلى باريس سان جيرمان، الذي كان يمتلك الرقم القياسى بـ422 مباراة

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل 7 أهداف بالموسم الحالي من مجموع 6 مباريات خاضها مع برشلونة بكل المسابقات.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد، فيما يحتل ليغانيس المركز الأخير بنقطة وحيدة.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:00 بتوقيت السعودية، الـ8:00 بتوقيت القاهرة، مباشرة على قناة beIN SPORTS HD3 بتعليق سوار الذهب.