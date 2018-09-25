تأكد غياب لينغليه عن مباراة برشلونة وجيرونا بعد رفض طعن البلوغرانا

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف الفرنسي كليمو لينغليه، مدافع برشلونة، لمدة لقاء واحد، بعد طرده أمام جيرونا، بسب ضربه منافسه بمرفقه، وهو القرار الذي أدى إلى احتجاجات كبيرة في برشلونة، حيث لجأ الحكم للفيديو لاتخاذ قراره.

ورفضت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني استئناف برشلونة قرار طرد مدافعه الفرنسي، وأيدت قرار الحكم بطرده خلال اللقاء وسيغيب عن لقاء ليغانيس، غدًا الأربعاء.

من جهة أخرى، أصبح المدرب إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، مطالبًا بإيجاد حل لظهيره الأيسر جوردي ألبا، الذي لعب كل اللقاءات منذ بداية الموسم الحالي، والبالغة 7 لقاءات دون توقف، ويحتاج للراحة.

وبدأ فالفيردي سياسة المداورة خلال لقاء خيرونا، واستعمل حتى الساعة، 17 لاعبًا في اللقاءات الرسمية، لكنه يحتاج إلى إراحة ظهيره الأيسر رغم كونه يستفيد من غيابه عن منتخب إسبانيا ويرتاح في العطلة الدولية.

ولا يملك فالفيردي حلولًا في مكان ألبا، وقد يلجأ لسيرجيو روبيرتو للعب كظهير أيسر، أو ربما يشرك الشاب ميراندا أمام ليغانيس.

ومنذ التحاقه ببرشلونة صيف 2012 لم يجد المدافع الأيسر الإسباني منافسين كبارًا في مركزه، وظل الخيار الأول لكل المدربين باستثناء موسم لويس إنريكي الأخير، الذي أجلسه بديلًا، مفضلًا اللعب بخطة 3-4-3.

ويواجه برشلونة الأربعاء نظيره ليغانيس، في لقاء سهل على الورق، وهو ما يمنح المدرب فالفيردي فرصة لمنح فرصة أخرى للبدلاء، كالتشيلي أرثور فيدال، والبرازيلي أرثر، والعائد من الإصابة مالكوم.