برشلونة يطعن بطرد كليمو أمام جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن نادي برشلونة عزمه الطعن بعقوبة الطرد التي تعرض لها لاعبه الفرنسي كليمو لينغليه في مواجهة جيرونا أمس الأحد (2-2)، بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء طرد لينغليه عقب لجوء حكم المباراة لتقنية التحكيم بالفيديو “VAR” لمشاهدة واقعة تداخل لاعب الخصم بيري بونس في مشهد عنيف؛ دفع اللاعب الكتالوني لتقديم اعتذاره للاعب البرسا الفرنسي.

واعتبر البرسا أن الطرد غير مستحق، وأنه سيطعن بالعقوبة التي تعلل الحكم أنها جاءت لـ”ضربة بالمرفق في وجه لاعب الخصم، بينما كان اللاعبان يسددان الكرة”.

كما أعلن النادي الكاتالوني حصول البرازيلي مالكوم فيليب سيلفا على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب، بعد معاناته من التواء في الرباط الأيسر الخارجي للكعب الأيمن، تعرض له بأسبوع العمل الأول من سبتمبر (أيلول) أثناء التدريبات.

وبعودة مالكوم إلى المشهد، سيعتمد المدرب إرنستو فالفيردي على مزيدٍ من العناصر في خط الهجوم؛ كي يستطيع تناوب الأدوار بين لاعبيه الثلاثة الأساسيين (ديمبلي ولويس سواريز وليونيل ميسي) اعتبارًا من الأربعاء أمام ليغانيس بالجولة السادسة من الليغا.