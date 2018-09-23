‏ميسي يرفض مصافحة الحكم بعد نهاية مباراة برشلونة وجيرونا (فيديو)

رفض ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة مصافحة حكم مباراة فريقه أمام جيرونا في الدوري الإسباني، اعتراضًا على قراراته خلال المباراة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قيام الحكم بمحاولة مصافحة ميسي، إلا أن النجم الأرجنتيني رفض مد يديه وقام بتوبيخ الحكم.

ميسي يسحب على الحكم ولا يسلم عليه HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/kHJPqRp6Fs — ???????? (@OOWW5505) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

وانتزع فريق جيرونا، أول نقطة له في تاريخ مواجهاته ببرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سقط النادي الكتالوني على ملعبه ووسط جمهوره في فخ التعادل مع ضيفه جيرونا بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

بادر برشلونة بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 19 عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشهدت الدقيقة 35 طرد الفرنسي كليمونت لينغليت بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليلعب برشلونة الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل جيرونا النقص العددي في صفوف المنافس، وأدرك التعادل في الدقيقة 45 عبر الأوروغوياني كريستيان ستواني، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع حلول الدقيقة 51 أضاف ستواني الهدف الثاني له ولجيرونا، قبل أن يدرك جيرارد بيكيه التعادل لبرشلونة في الدقيقة 63، لتنتهي المواجهة بحصول كل فريق على نقطة.