تقارير.. ميسي على خطى كريستيانو رونالدو يقرر عدم حضور حفل جوائز “The Best”

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليوينل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، قرر عدم حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والمقرر إقامته، مساء اليوم الاثنين، بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميسي (31 عامًا) سيضطر للبقاء مع عائلته لأسباب شخصية لم يتم الكشف عنها، وهو ما سيحول دون السفر إلى لندن.. بالرغم من تأكيدات بعض الصحف في الأيام الماضية بأنه سيحضر الحفل، خاصةً وأنه مرشح للتواجد في التشكيلة المثالية لهذا العام، بالإضافة لترشيح هدفه في مرمى منتخب نيجيريا لجائزة بوشكاش.

وكانت صحيفة “ماركا” أشارت، أمس، إلى أن كريستيانو رونالدو، المرشح للقب، اعتذر أيضًا عن تواجده في حفل اليوم بسبب انشغاله مع فريقه يوفنتوس في التجهيز لمباراة الدوري الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن غياب رونالدو عن حفل “فيفا” يعني أن اللقب لن يذهب إليه هذا العام، لتزيد أسهم فوز مودريتش بالجائزة، وبنسبة أقل للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خاصةً وأنه فعل الشيء في حفل اختيار أفضل لاعب في أوروبا هذا العام.

Los rivales de Messi para los premios a los que aspirahttps://t.co/Qdd31zLUiP pic.twitter.com/9MTCzC7Ego — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 24, 2018

وبذلك ينضم ميسي لغريمه التقليدي رونالدو، ويقاطع حفل جوائز الفيفا التي ستكون مختلفة تمامًا عن السنوات الماضية بغياب الأفضل في العالم.

ويتنافس كل من كريستيانو رونالدو، لوكا مودريتش، ومحمد صلاح على جائزة “ذا بيست” المقدمة من الفيفا في موسمها الثالث لأفضل لاعب في العالم.. القائمة المختصرة شهدت غياب ميسي وغريزمان في مفاجأة كبيرة.

ولم يغب ميسي إطلاقًا عن القائمة النهائية لترشيحات أفضل لاعب في العالم منذ العام 2007، حيث يعتبر 2018 هي المرة الأولى التي تشهد غيابه، بينما يستمر كريستيانو رونالدو في الوقوف على منصة الأفضل.

وقدّم ميسي موسمًا رائعًا برفقة برشلونة بعدما قاده للتتويج بلقب الدوري المحلي والكأس إضافة إلى كأس السوبر الإسباني، والحصول على جائزة الحذاء الذهبي كأكبر هدّاف في أوروبا، لكنه في المقابل فشل في الذهاب بعيدًا مع المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم.