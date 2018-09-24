موعد حفل The Best اليوم والقنوات الناقلة.. لندن تستعد لإعلان نهاية عهدي كريستيانو رونالدو وميسي

تحتضن العاصمة البريطانية لندن حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي سيتم خلاله تقديم جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 “The Best” والمرشح للفوز بها الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح.

الاتحاد الدولي أعلن أن الجائزة ستمنح بناءً على ما قدمه اللاعبون في الفترة ما بين يوليو 2017 إلى يوليو 2018.. أي في عام كامل.

الإجابة على أسئلتكم عن #TheBest:

⏰الموعد: الإثنين 24 سبتمبر

????️المكان: قاعة الإحتفالات الملكية

بتوقيت لندن????????:

⌚️18:00 السجادة الخضراء

⌚️19:30 بداية الحفل

⌚️21:00 نهاية الإعلان عن الفائزين

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تفاصيل الحفل والموعد والقنوات الناقلة

وسيبدأ توافد حضور الحفل في تمام السادسة مساءً بتوقيت لندن، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، على أن ينطلق الحفل في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت لندن، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

وحصلت قناة ON Sport المصرية على حقوق بث الحفل السنوي.. وينقل أيضًا على قنوات بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة وعلى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وذكر “فيفا”، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أن مدة الحفل 90 دقيقة، حيث سينتهى فى تمام التاسعة مساء بتوقيت لندن، الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، الـ12 بتوقيت السعودية.

ويشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات يأتي على رأسها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخافيير أغيرى، المدير الفني لمنتخب مصر، وخوان بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، وسامي الجابر رئيس نادى الهلال السعودى، وأحمد حسام “ميدو”، نجم الكرة المصرية المعتزل، بجانب النجوم المرشحين لحصد جوائز “الفيفا” هذا العام.

يتولى تقديم الحفل الممثل البريطانى إدريس إلبا، ويعاونه الصحفية الفرنسية ومقدمة البرامج الرياضية آن لور بوني، وتعتبر بونى من أفضل خمسة مقدمى برامج رياضية فى فرنسا، كما تتحدث بطلاقة كلًّا من الإنجليزية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية إضافة لتحدثها الألمانية والروسية، كما سيشارك نويل جالاجر عضو فرقة (Oasis) الأسطورية السابق فى حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم “The Best”.

وانحصر الصراع بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من جانب “الفيفا”، والتي انفصلت عن مجلة “فرانس فوتبول” وجائزة “الكرة الذهبية” في 2016، بعد شراكة استمرت 6 أعوام.

مودريتش

وتشير أغلب التوقعات لفوز محتمل لنجم وسط ميدان ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش، المتوج أخيرًا بجائزة أفضل لاعب أوروبي، على حساب نفس الثنائي رونالدو وصلاح، وذلك بعد الأخبار التي تناقلتها مصادر صحفية عالمية كون النجم البرتغالي مهاجم يوفنتوس قرر عدم حضور الحفل في لندن.

ويبدو أن النجم رونالدو حين قرر عدم الحضور لحفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موناكو كان يدرك جيدًا أنه لن يكون الفائز باللقب وقد يكون نفس السبب وراء عدم حضوره في لندن، مساء اليوم.

وحال فوز مودريتش المتوقع أو تحقيق صلاح للمفاجأة والفوز بالجائزة، فلندن ستكون شاهدة على نهاية احتكار الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو للجائزة طيلة 10 سنوات.

ومنذ 2008 إلى 2017 والتي شهدت أيضًا 6 سنوات من إدماج الجائزة مع الكرة الذهبية تحث مسمى “فيفا الكرة الذهبية” لم يتخل الثنائي عن اللقب.

ففي جائزة أفضل لاعب في العالم تحث تنظيم الفيفا فاز رونالدو باللقب 3 مرات 2008 و2016 و2017 وميسي مرة واحدة في 2009، بينما مع الدمج مابين 2010 و2015 توج ميسي باللقب 4 مرات 2010 و2011 و2012 و2015 ورونالدو مرتين 2013 و2014.

ولأول مرة يغيب ميسي عن الثلاثي المرشح للجائزة بعد 11 عامًا متتالية كان ضمن الثلاثي المرشح، فيما غاب رونالدو عام 2010 ويتواجد هذه السنة ليعادل رقم غريمه بالتواجد ضمن الثلاثي 11 مرة.

ويعتبر المصري محمد صلاح ثالث أفريقي يتواجد ضمن قائمة الثلاثي المرشح بعد الليبيري جورج وياه الفائز بالجائزة عام 1995 والمركز الثاني 1996 والكاميروني صامويل إيتو الذي حل ثالثًا عام 2005.

ويعتبر مودريتش ثاني كرواتي يتواجد ضمن الثلاثي المرشح للفوز بعد مواطنه رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم حاليًّا دافور شوكر، الذي حل ثانيًّا سنة 1998.

وسيمنح فوز النجم الكرواتي ريال مدريد فوزه السابع في الجائزة منفصلة دون 6 سنوات الاندماج مع الكرة الذهبية ويفك الشراكة مع برشلونة الذي توج لاعبيه 6 مرات.