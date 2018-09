بعد نهاية مباراة برشلونة ضد جيرونا.. بيكيه يدخل في سجال مع الحكم ويذكره بتاريخه مع البلوغرانا

دخل جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، في سجال مع خيسوس خيل مانزانو في النفق المؤدي لغرف الملابس خلال فترة ما بين الشوطين، بسبب طرده للمدافع الفرنسي كليمونت لينغليت بعد استشارة حكم الفيديو.

وقال بيكيه للحكم: “كانت واضحة حقًا، هل تعتقد أنه كان خطأ متعمدا؟ ارتكبوا خطأ ضده وهو من يطرد”.

وأجاب الحكم، مدافع برشلونة: “استمع، لقد رفع كوعه للأعلى وهو يعلم ذلك، هو لم يكن بهذه الوضعية بل هو من رفعه”.

وذكر بيكيه الحكم بتاريخه مع برشلونة، وقال له: “في الحقيقة التاريخ يتحدث عن نفسه”.

ref explaining to pique the red card before second half ???? pic.twitter.com/UUkwTtefX7

— sic (@realftmadrid) September 23, 2018