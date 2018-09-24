بعد نهاية مباراة برشلونة ضد جيرونا.. بيكيه يدخل في سجال مع الحكم ويذكره بتاريخه مع البلوغرانا

دخل جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، في سجال مع خيسوس خيل مانزانو في النفق المؤدي لغرف الملابس خلال فترة ما بين الشوطين، بسبب طرده للمدافع الفرنسي كليمونت لينغليت بعد استشارة حكم الفيديو.

وقال بيكيه للحكم: “كانت واضحة حقًا، هل تعتقد أنه كان خطأ متعمدا؟ ارتكبوا خطأ ضده وهو من يطرد”.

وأجاب الحكم، مدافع برشلونة: “استمع، لقد رفع كوعه للأعلى وهو يعلم ذلك، هو لم يكن بهذه الوضعية بل هو من رفعه”.

وذكر بيكيه الحكم بتاريخه مع برشلونة، وقال له: “في الحقيقة التاريخ يتحدث عن نفسه”.

ref explaining to pique the red card before second half ???? pic.twitter.com/UUkwTtefX7 — sic (@realftmadrid) September 23, 2018

وطيلة 165 لقاء الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني طرد 7 لاعبين فقط 3 منهم، طردهم الحكم خيسوس خيل مانزانو، وهم داني ألفيس أمام رايو فاليكانو سنة 2015 ونيمار أمام ملقة عام 2017 ولينغليت أمام جيرونا.

كما طرد الثنائي سيرجيو روبيرتو ولويس سواريز في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا إياب أمام أتلتيكو مدريد عام 2017.

وسبق لبيكيه أن أثار الجدل ضد نفس الحكم بسبب لقاء فياريال وريال مدريد، والذي قلب خلاله الفريق الملكي تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهداف وشكك في نزاهته وكونه منح الفوز لريال مدريد الذي كان ينافس على اللقب.

وكانت تغريدة بيكيه سببا في رد ريال مدريد بقوة، حيث اتهم القنوات التلفزيونية بالتركيز على أخطاء الحكام لصالح ريال مدريد وتجاهل أخطائهم ضد الفريق حيث في نفس اللقاء كان هدفا فياريال غير مشروعين أولهما لمسة يد والثاني تسلل.

كما أدت تغريدة مدافع برشلونة المشاغب لفتح تحقيق ضده من قبل الاتحاد الإسباني ولجنة المنافسة وتدخل إدارة برشلونة، والتي طلبت منه التركيز على لعب كرة القدم.