اشتعال الحرب الكلامية بين رئيس الاتحاد الإسباني ورئيس رابطة “الليغا” (صور)

شن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم هجومًا، عبر المواقع الاجتماعية على رابطة الدوري الإسباني بسبب توقيت المباريات في ظل درجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها إسبانيا.

ولعب فريقا ليفانتي وإشبيلية في منتصف النهار بتوقيت إسبانيا وفي درجة حرارة تبلغ 28 درجة ورطوبة عالية تبلغ 75 في المئة، وأدت لحالات إغماء بين الجماهير.

ونشر لويس روبياليس صورة لمشجعة تتلقى إسعافات أولية وكتب عليها:” إن استمرت الليغا في فرض توقيت مجنون، سنلجأ لاستعادة المنافسة موسم 2019-2020، عار ما يقع عدة مشجعين تعرضوا لضربات شمس، 30 درجة لا يمكن اللعب فيها، يجب احترام كرة القدم.”

ولم ينتظر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني طويلًا للرد على منافسه وكتب بدوره:” صديقي روبياليس يملك الكثير من الديماغوجية، في الجائزة الكبرى لأرغون للموتوجي بي كانت الحرارة 32 درجة و114 ألف مشجع استمتعوا بالسباق، في أغسطس الماضي في دوري للأطفال نظمه الاتحاد الإسباني لعب تحت 36 درجة.”

وساءت العلاقة بين الرئيسين؛ بسبب قرار رابطة الليغا إجراء لقاء برشلونة وجيرونا في ميامي الأمريكية مطلع السنة القادمة.