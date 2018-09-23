موعد مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يصطدم نادي برشلونة بنظيره جيرونا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني، على ملعب الكامب نو.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، حيث فاز بجميع الجولات الماضية، بينما يقع جيرونا في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

وكان البارسا قد فاز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما انتصر جيرونا على سيلتا فيغو بثلاثة أهداف في المباراة المثيرة التي جمعتهما في الأسبوع الرابع.

ولا يتوقع أن يشكل جيرونا عقبة كبيرة لجاره الذي فاز عليه مرتين الموسم الماضي 3-صفر و6-1.

وسيتم نقل مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا عبر قناة “بي إن سبورت HD 3” الرياضية المشفرة، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة، والـ10.45 بتوقيت الإمارات.